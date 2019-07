Fenomeno Capossela il cantautore che al premio Tenco non ha mai rivali

Claudio Fabretti

Qual è il segreto di Vinicio Capossela? Se lo staranno chiedendo - da anni - i suoi avversari alle Targhe Tenco. Cinque, quelle messe in bacheca dal cantautore nato a Hannover, in Germania, ma con radici piantate tra l'Irpinia e l'Emilia. In pratica, vince sempre. Ballate per uomini e bestie, il suo ultimo album, è un nuovo canzoniere straripante di suoni, storie e personaggi di ogni epoca, narrati attraverso una sorta di bizzarra sospensione del tempo e dell'incredulità. Perché Capossela è un onnivoro gourmet della canzone. Conte e Waits, la polvere dei Balcani e le polke, il jazz e le feste paesane: tutto convive e si trasfigura nel suo cilindro di prestigiatore delle parole. È il suo essere artista totale che ne fa l'ultimo discendente della nobile stirpe dei cantautori storici. Per questo resterà sempre fuori categoria. A dispetto dei tempi e delle mode che cambiano.

