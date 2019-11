Fenilchetonuria raro difetto metabolico

MILANO - La fenilchetonuria (PKU) è un raro difetto metabolico, che in Italia colpisce circa 4mila pazienti benchè sia difficile avere una stima precisa, mancando un registro nazionale. Grazie alla diagnosi precoce con lo Screening Neonatale Esteso, oggi arrivano ad avere anche 50 anni. Se non ben trattata, la patologia comporta un grave e irreversibile ritardo mentale e importanti disabilità cognitive. Se ne è parlato all' ESPKU International Conference di Izmir in Turchia.

Una ricerca, realizzata da Atstrat, a cui hanno risposto circa cento pazienti affiliati alle principali Associazioni, ha messo in luce il bisogno di avere centri dedicati agli adulti e momenti di incontro e condivisione tra i pazient. Inoltre è attivo un sito, realizzato con il contributo di BioMarin, per avere informazioni sulla patologia e sui sintomi neurologici: https://www.pkuliving.eu/it-it/ (A.Cap.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

