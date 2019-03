Feliciana, la giramondo che alla fine sceglie l'Italia

James Perugia

Feliciana Chiaradia è una ragazza calabrese di 23 anni che, come tanti suoi coetanei, si sente a casa non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Ma a differenza dei suoi coetanei lei non si è limitata a fare l'erasmus: è andata oltre. Si è iscritta all'università a Barcellona prima e a Monaco di Baviera poi. Da lì ha fatto richiesta per l'erasmus ed ora lo sta svolgendo in Italia, a Roma, dove scrive la tesi. Un erasmus al contrario, nel suo paese. Un percorso speciale, che nasce da un'idea sotto i portici di Bologna. «Dopo il liceo volevo studiare giurisprudenza, per cambiare le cose, e così mi sono trasferita a Bologna. È stato un anno molto bello ma avevo voglia di vedere il mondo e incontrare altre culture. Quell'anno mi è servito per trovare il coraggio». Visto che non era possibile fare richiesta per l'erasmus dopo soli 6 mesi di corsi, Feliciana decide di iscriversi direttamente in una università straniera: «Ho seguito il cuore e sono andata a Barcellona, dove ho studiato filologia francese, oltre allo spagnolo e al catalano». Una strada tutt'altro che semplice. «All'inizio l'insegnante era arrabbiata perché ero un'italiana che non conosceva lo spagnolo e voleva imparare il francese... Dopo un anno ha capito che facevo sul serio, ed ora siamo amiche».

Lontana da casa Feliciana riesce a mettere bene a fuoco cosa vuole: «A Barcellona mi sono innamorata delle lingue, ed ho deciso di imparare tedesco». Oramai non ha più paura di agire, e non può più ignorare la voce che le dice di rifare le valigie e partire di nuovo. «Ho deciso che avrei fatto il trasferimento di facoltà in Germania, mi avrebbero riconosciuto tutti i crediti». Il problema è che a Monaco, a differenza di Barcellona, è richiesta una conoscenza del tedesco livello C1 per iscriversi all'università. Ma quando il coraggio diventa un esercizio si superano tutti i piccoli grandi ostacoli: «Per un anno ho lavorato come traduttrice per una start up ed ho partecipato alla realizzazione di un documentario... Così ho imparato il tedesco, dopo un anno ho ottenuto il C1 e mi sono iscritta all'università».

Ma Feliciana non ha mai dimenticato la sua Italia: «Mi mancava, soprattutto il mangiare (sorride). E così quando la mia insegnante mi ha detto che per la mia tesi sulla linguistica e Roma Capitale, sarei dovuta tornare in Italia, non ci ho pensato su due volte... E poi lei ama l'Italia e ha detto che vuole venire a trovarmi qui». L'erasmus è un periodo speciale nella vita di uno studente ma, si sa, ha una scadenza. E anche l'erasmus al contrario. «Sono felice di essere qui, ma vorrei fare un'esperienza anche in Portogallo o in Inghilterra nel breve periodo. La mia vita futura, poi, credo che la costruirò in Germania».

