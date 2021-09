Fedez cita i delitti di Pietro Maso e lui denuncia il rapper

«Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». Per queste parole, contenute nel brano No Game-Freestyle, uscito a giugno, Fedez è indagato a Roma con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, che ha denunciato il rapper milanese.

Maso ha scontato oltre 30 anni di carcere per aver ucciso nel 1991 i suoi genitori: nella sua denuncia sottolinea come sia «richiamata in maniera esplicita la drammatica vicenda personale e processuale che mi ha visto coinvolto e che a distanza di anni e di un faticoso e doloroso percorso personale sono riuscito a superare». «La vicenda che ha interessato il sottoscritto, ad oggi - conclude Maso - non assume alcun interesse in termini di attualità e rilevanza storica».(D.Zur.)



