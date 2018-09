Federico, romano: «Contento di fare questo lavoro nella mia città»

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federico, romano, 26 anni, ex-tatuatore, oggi lavora come lavapiatti al ristorante Sughero dello chef Daniele Mangiaracina e di Lavinia De Santis, a Roma, ai Parioli. Una rarità. «Quando ha dovuto chiudere lo studio - dice lo chef - ha visto l'annuncio che avevamo pubblicato per cercare un lavapiatti. Aveva già fatto il lavoro in qualche hotel anni fa. All'inizio è venuto per necessità, poi si è appassionato, sono 4 mesi e mezzo che lavora qui, cerca di avvicinarsi alla cucina, mi ha chiesto di insegnargli, impara rapidamente».Si sono presentate altre 9 persone per lo stesso posto. «È un ragazzo attento e sa che il lavapiatti è un vero lavoro, contrariamente a quello che pensano molti, ed è meglio di tanti impieghi che offrono oggi. Si lavora circa 8 ore, la paga è sui 1000/1100 euro». (V.Arn.)riproduzione riservata ®