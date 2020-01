Federico Fellini

BIBLIOTECA ANGELICA

Viene inaugurata oggi, esattamente nel centenario della nascita (20 gennaio 1920) la mostra Federico Fellini ironico, beffardo, centenario - curata da Simone Casavecchia - con una selezione di trenta immagini dalla Foteteca Nazionale.

Via di Sant'Agostino 11 (Salone Vanvitelliano)

fino al 28 febbraio

Fellini 100

CINEMA NUOVO SACHER

La sala di Nanni Moretti celebra il regista con la proiezione de Lo sceicco bianco (ore 16,15), I vitelloni (18), 8 ½1/2 (20, introdotta da Emiliano Morreale), Amarcord (22,30). Il programma sarà replicato in parte il 27/01, anche con la proiezione di La dolce vita).

Largo Ascianghi 1, oggi dalle 16,15

Albino Palamara

ECRÙ RAW FOOD ART GALLERY

L'artista prende spunto dal famoso Libro dei Sogni per elaborare il

suo omaggio nella mostra Il sogno di Fellini

Via Acciaioli 13, inaugura oggi alle 18,30, visibile fino al 22 febbraio

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

