Federico Coccia (*), quali sono le regole di acquisto?

«Pagare il prezzo equo. Se un cucciolo ha un valore di mercato di 2000 euro e lo si paga 200 euro, ci sono molte probabilità che abbia una provenienza illecita»

Le controindicazioni?

«A parte l'acquisto illecito, si compra un animale spesso destinato alla morte. Arriva e sembra sano e bello perché ha ancora gli anticorpi della madre, ma non provenendo da una situazione igienica sotto controllo, poco dopo crolla per gastroenterite, cimurro, parvovirosi».

Il suo consiglio?

«Chiedete al vostro veterinario, rivolgetevi ad un allevamento italiano e visitatelo prima di acquistare, ma se proprio volete sapere la mia, andate in un canile e prendetevi un vecchio cane. Fategli finire la vita con amore e dignità». (S. Cig.)

(*) medico veterinario, ricercatore dell'università di Teramo, già presidente del Bioparco di Roma

L'intervista integrale e i consigli su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA