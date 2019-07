Federica Piccini

Una nave pirata attracca al largo di Ostia per la quinta edizione di Teatri d'arrembaggio, festival multidisciplinare e multimediale con scorribande in spiaggia, incursioni cittadine, flashmob, arte, teatro, e tante iniziative per grandi e piccini, tutto a ingresso gratuito. Nel cartellone della sezione Incanti, dedicata ai più piccoli, spettacoli di teatro urbano e storytelling, tra burattini e divertimento, in un mix di musica e palcoscenico. Domenica alle 19 Il Teatro Pirata porta in scena Federico, dove si gioca con la storia di Federico di Montefeltro. A seguire, il 4/8, il ritmo rutilante della clownerie, con C. A. B. A. R. E. T., l'11/8 la spettacolare arte urbana di Nando & Maila (foto), con Sonata per Tubi, il 18/8 gli oggetti, le maschere e i personaggi fantastici dell'Accademia Perduta in Zuppa di sasso. E il 25/8, per la chiusura, il trascinante talento musicale della Pirimpumpara. Nella programmazione dedicata ai mini spettatori, i Castelli di Sabbia, offriranno laboratori (con prenotazione obbligatoria info@valdradateatro.it.) e un'animazione inedita lungo il Lungomare di Ostia con flash mob performativi, inaspettati ed esilaranti. Domani alle 17,30, Musica in Fasce! (AIGAM) un percorso ludico-musicale alla scoperta della propria voce, del proprio corpo e del ritmo.

Fino al 25/8 dalle 17,30 alle 22,30 al Teatro del Lido di Ostia, via delle Sirene 22, ingresso gratuito. Info info@valdradateatro.it - pagina fb @teatridarrembaggio.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

