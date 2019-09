Federica Piccini

Un festival nel festival a misura di bambino. Anche il Roma Europa Festival 2019 si declina in Kids+Family, a cura di Stefania Lo Giudice. E trasformerà il Mattatoio, dall'8 al 24 novembre, in uno spazio con una programmazione parallela di danza, musica, teatro e arti visive, laboratori e attività ludiche, tutto gratuito. Sarà la parata per burattini giganti della compagnia Les Grandes Personnes (foto) - il 9 novembre - a inaugurare la manifestazione. Che invaderà gli spazi di Testaccio con le storie di enormi personaggi costruiti con cartapesta e materiali poveri. Per avvicinarsi a questa edizione il Waiting for REfKids propone un calendario di attività, fino a novembre, che coinvolge Roma Creative Contest, Vivi Bistrot a Villa Pamphili, Wave Market Fair, Casina di Raffaello a Villa Borghese per chiudersi al Mercato di Testaccio pochi giorni prima dell'apertura della rassegna. Tra i protagonisti di REf Kids+Family Riccardo Nova con Giacomo Costantini in una rilettura di Atto senza parole di Beckett, le acrobazie di Bigup Circo e le missioni spaziali di Giorgio Bertolotti e Petr Forman, il Teatro delle marionette di Ljublijana, la danza dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie della compagnia Stilte e ancora gli spettacoli musicali di Zonzo Compagnie e OORKAAM oltre al tappeto multimediale di Officine K, info romaeuropa.net

Venerdì 27 Settembre 2019

