Federica Piccini

Tornano i concerti per bambini e ragazzi. Per vivere insieme la magia delle sette note. Pensati apposta sia per i piccolissimi, con la musica da condividere con mamma o papà, che per i più grandicelli dove protagonisti sono anche la recitazione, i costumi e la danza. Per creare un ponte espressivo che favorisca l'ascolto del repertorio proposto. L'appuntamento di questo fine settimana è con Giri di giostra con Debussy, durante il quale si ascolteranno brani per pianoforte a quattro mani accompagnati da piccole evocazioni sceniche. Quattro valzer di Brahms per pianoforte a quattro mani come quattro stanze di bambini diversi nei temperamenti, collerico, melanconico, sanguigno e flemmatico. Poi, sulla piazza, una Giostra per ascoltare la musica di Debussy con le orecchie e gli occhi della fantasia. Il 17/3 sarà la volta di La voce della terra, lezione-concerto secondo il metodo Gordon per un pubblico di piccolissimi, da zero a 3 anni. E il 24/3, l'ultimo concerto è Il semaforo blu, ispirato a Le favole al telefono di Gianni Rodari con la collaborazione delle classi del Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L'Aquila. .

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA