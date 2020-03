Federica Piccini

Technotown, l'hub della scienza creativa e della tecnologia ludica di Villa Torlonia, si trasforma in Techno@Home e mette online un ricco calendario di attività da sperimetare a casa e in famiglia. Una fruizione diversa da quella dal vivo, ma ugualmente innovativa ed interattiva, che sfrutterà il sito web e i canali social del villino medievale. Basterà collegarsi a technotown.it dove ogni giorno verranno postate schede delle singole attività, con il materiale da preparare e l'orario in cui la sfida o la singola attività avrà inizio. E all'ora indicata scatta il challenge. I partecipanti potranno sfidarsi, seguendo le istruzioni, nell'attività prescelta. E al termine si potrà inviare una foto del proprio elaborato a lab@technotown.it. Dalle costruzioni con i Lego alla riproduzioni di opere d'arte. A ciascuna attività verrà assegnato un punteggio. Per entrare a far parte della Hall of Fame - la pagina dedicata ai vincitori - e per avere la pubblicazione delle proprie creazione su tutti i canali social, si potrà partecipare ogni attività voluta. Ogni giorno, inoltre, verranno postati approfondimenti, brevi tutorial, livestreaming creativi e rubriche, come quella ad esempio che racconterà la storia degli Innovatori, di coloro che hanno reso importante il nostro Paese nel mondo con la loro genialità.

Info www.technotown.it - Fb @Technotown - Instagram @technotownroma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA