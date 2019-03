Federica Piccini

Per la gioia dei collezionisti di figurine dei calciatori di tutte le età Sbarca per la prima volta ad Ostia il Panini Tour Up! 2019, in partnership con il gruppo Intesa San Paolo (che promuove il nuovo XME Conto Up! dedicato agli under 18). E arriva con il suo carico di zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Preziose per completare l'album Calciatori 2018-2019 che comprende ben 734 figurine dei giocatori di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile.

La Panini apre le porte del colorato Villaggio non solo per lo scambio dei doppioni mancanti, ma anche per tante attività ludiche. Le ormai famose Figuriniadi. Come il Figu Record, il Figu Quizzone e il Figu-danaio. Per aggiudicarsi l'Almanacco Illustrato del Calcio 2019. All'interno del Villaggio quest'anno è prevista l'installazione di una speciale cabina fotografica, dove scattarsi una foto ricordo da condividere sui social. I più fortunati, invece, provvisti dell'album completato potranno accedere all'esclusiva area del Panini Box, per ricevere un kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale Album Completato. Basta registrarsi sul sito, www.paninitourup.it.

