Federica Piccini

Originali, stravaganti, colorate o a tema. Le maschere invadono il fine settimana. Il Museo di zoologia apre le sue porte per uno Speciale Carnevale. Si inizia stasera con una cena in compagnia di magici animali. Domani, invece, appuntamento con Animali in maschera, evento di Scienza Divertente, per scoprire le coloratissime livree, le affascinanti e suggestive forme e le più strabilianti specie del nostro Pianeta. Ciascun mini scienziato verrà coinvolto nella realizzazione di una speciale maschera a tema animale. Domenica, per gli appuntamenti per le famiglie, Museo In Costume (10,30) e I Trucchi Dello Zoologo (15,15 e 16,30).

Carnevale acquatico al Bioparco che, in collaborazione con il Wwf, celebra la giornata Vita sott'acqua con eventi e attività, tra le quali la simulazione del salvataggio di una tartaruga. I bimbi, under 10, entrano gratis se mascherati da animale acquatico. Sfilata di maschere, coriandoli, stelle filanti, e giochi carnevaleschi al Teatro Verde che domani invita tutti, grandi e piccini, alla festa che si tiene prima e dopo lo spettacolo, Il piccolo principe della Compagnia Teatrificio 22. Domenica in scena Le favole della saggezza, ispirata alle favole di Esopo, Fedro e La Fontaine.

