Federica Piccini Il sogno nel cassetto è quello di realizzare un abito da

Il sogno nel cassetto è quello di realizzare un abito da sogno da far sfilare come quelli dei grandi stilisti? L'Atelier Piccoli Stilisti propone laboratori per ogni esigenza e per ogni età. Per imparare tutti i segreti di ago e filo e macchina da cucire e realizzare, tra rocchetti di filo, aghi e paillettes, piccole creazioni personali. Come ad esempio dare vita domenica alle 11 - a un guardaroba da sogno per la Barbie del cuore. Che, nonostante abbia compiuto sessant'anni ha una silhouette invidiabile e molto contemporanea, perfetta da vestire. La bambola della Mattel è stata vestita da stilisti di fama mondiale come Oscar de la Renta, Karl Lagerfeld, Laboutin. E ora anche dai sarti in erba. Negli altri corsi proposti, i più piccoli, a partire dai sei anni, daranno vita ogni volta a un oggetto diverso. Un portachiavi, una borsetta, un astuccio, un portacellulare. E ogni mini progetto sarà lo spunto per festeggiare la festa del papà, la Pasqua e imparare le varie tecniche di cucito e ricamo. I più grandicelli, dai 9 ai 12 anni, invece impareranno tutti i punti del ricamo e le tecniche di decorazione tramite l'applicazione di paillettes e tutto ciò che possa stimolare la fantasia. Inoltre sperimenteranno l'uso della macchina da cucire per creare una felpa originale.

Atelier piccoli stilisti, domenica dalle 11, via P. Revoltella 90. Info e prenot.: atelierpiccolistilisti.com

