Explora, il museo dei bambini si trasferisce nelle case. E tramite divertenti tutorial fornisce spunti per scoprire, giocare e creare in compagnia di mamma e papà. E sconfiggere così la noia di queste lunghe giornate. Come si fa? Basta collegarsi con il sito del museo - mdbr.it - e iniziare ad esplorare tra le diverse proposte. Gli esperimenti di fisica, ad esempio, per verificare il rapporto tra causa ed effetto per avvicinare a concetti come quello della reazione a catena. Oppure laboratori di cucina con il tutorial che, con semplici indicazioni, insegna a realizzare una deliziosa torta di carote oppure golosi biscotti di zucchine. Ma anche a scoprire cos'è l'educazione alimentare o argomenti più scientifici come la stagionalità, i colori e le forme. Un aiuto per ripassare le tabelline? Ecco un divertente software in grado di sottoporre ad un test di matematica per trenta secondi e registrare il punteggio ottenuto. Vi piace lavorare con le mani e realizzare piccoli manufatti? C'è la dimostrazione per creare un cupola usando cannucce colorate. O anche una bottiglia intrecciata di perline o dei timbri colorati. Sul sito, inoltre, si può scaricare la Guida galattica al coronavirus, per spiegare ai piccoli e alle loro famiglie questo microbo venuto da lontano che sta cambiando le abitudini di tutti, ponendo l'accento sulla prevenzione, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

