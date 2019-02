Federica Piccini

Explora il museo dei bambini inaugura un'area creativa dedicato alla stampa tipografica. Made in Explora è uno spazio di creazione, sperimentazione e progettazione, aperto alle scuole e alle famiglie, che si aggiunge agli oltre dodici già esistenti: dal percorso tattile per i piccolissimi a una giornata da pompiere, Economiamo e i laboratori per mini chef. Made in Explora proporrà attività didattiche con l'obiettivo di rinnovare il settore tradizionale della stampa tipografica attraverso l'approccio tecnologico del tinkering e making.

Una sorta di palestra per aspiranti maker, per consentire ai bambini di sviluppare, attraverso intuizione e gioco, le conoscenze nelle materie Steam: scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. L'approccio tattile concentra l'apprendimento sull'esperienza tramite l'osservazione e la sperimentazione dei diversi materiali. L'allestimento è pensato anche per i piccolini, 3-6 anni, per rispettare le esigenze delle fasce d'età coniugando, alla sicurezza, l'aspetto ludico. Primo appuntamento, domani e domenica, con il laboratorio di Carnevale Made in Explora per fustellare, timbrare e personalizzare la propria maschera in stile maker.

