Due giorni per vivere in pieno il diritto al gioco e all'ascolto, per vivere l'arte come un gioco, da protagonisti, ed esprimere la propria opinione. La Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - che si è celebrata mercoledì scorso - e del trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia verrà festeggiata, questo fine settimana, con molte iniziative. I Musei in Comune propongono Io cittadino. La parola ai bambini sui loro diritti, eventi, giochi e laboratori in diversi musei civici. Con gli imperatori romani ci si sfiderà al gioco dell'Oca (domani alle 15 ai Fori Imperiali), divertente percorso tra i monumenti dei Fori e della Roma antica. Ai Mercati di Traiano, domani alle 11,30, si faranno i giochi da strada della via Biberatica. Al Museo di Casal de' Pazzi, domani alle 11, si ripercorrerà l'albero genealogico di Mammuth ed elefanti.

A Villa Torlonia, domani e domenica dalle 9, si riscriveranno le didascalie delle opere. Mentre domenica alle 16 si giocherà con Giuseppe Garibaldi, al Museo della Repubblica romana, in una esplorazione a tu per tu con la storia. E alla Centrale Montemartini, domenica alle 10,30, si andrà alla scoperta del mondo degli Dei e degli eroi. Le attività sono gratuite, ma soggette a prenotazione e in alcuni musei è previsto il pagamento del biglietto d'ingresso: info 060608 museiincomuneroma.it.

Alla Casina di Raffaello a Villa Borghese si cominicerà da Il bosco dei diritti (Fatatrac Editrice e Amnesty International) evento durante il quale, dopo la lettura di I bambini nascono per essere felici, si realizzerà un bosco tridimensionale. Ogni albero per un diritto del cuore. Oppure Medicine per la Pace (a cura di Emergency), nel corso del quale i partecipanti dovranno trovare una lista di sette medicine che comporranno il loro rimedio contro la guerra. Non solo laboratori creativi, ma anche sport. Ci saranno una lezione prova di Taekwondo (domani alle 16,30 e 17,30) e di Rugby (domani alle 11 e alle 14). Domenica spazio al giornalismo con la redazione di Internazionale Kids alla scoperta dei giornali del mondo. E alla cucina. Alle 16,30 e alle 17,30 con lo chef Francesco Strippoli, si scopriranno quali sono i prodotti di stagione e le loro proprietà. Domani e domenica dalle 11 alle 19, ingr. gratuito con pren. obbl. allo 060608.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

