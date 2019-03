Federica Piccini

Dalla Monarca messicana al Morpho dai mille occhi. Fino ai bruchi Papilio che quando sono spaventati emettono una terribile puzza. Riapre per il terzo anno La Casa delle Farfalle, il giardino magico e incantato dove centinaia di questi insetti tropicali volano liberi in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Fiere di mostrare la loro leggiadra bellezza e il loro ciclo vitale agli appassionati di tutte le età. Novità di quest'anno, l'allestimento dell'Orto delle Farfalle che ospita alcune delle piante più gradite alle specie autoctone, ma ricco anche di piante indispensabili alla nostra alimentazione. Promotrice dell'evento la biologa Eleonora Alescio: «Le farfalle oltre ad essere tra gli animali più colorati e belli del mondo, sono indicatori ecologici che con la loro presenza o assenza indicano lo stato di salute dell'ambiente». Lungo il percorso i visitatori, guidati da biologi ed entomologi, potranno, in alcuni casi, toccare dal vivo, non solo i bruchi e le crisalidi delle farfalle o i vari tipi di bozzoli delle falene, ma anche altri insetti noti per le loro caratteristiche uniche, come gli insetti stecco, gli insetti foglia, le blatte fischianti del Madagascar e quello che è diventato ormai la mascotte della manifestazione, il millepiedi gigante.

