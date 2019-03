Federica Piccini

Dall'Africa a Roma, una storia piccolina per parlare della fratellanza tra i popoli e per andare aldilà del colore della pelle. Per raccontare la potenza di un solo bambino, piccolo piccolo, capace di portare alla vittoria il bene sul male. Una storia che arriva dritta al cuore. Una storia narrata dal protagonista (in versione umana e marionetta), in un mix tra il teatro d'attore e di figura, e accompagnata da musica dal vivo. La compagnia La Fabbrica dell'attore porta in palcoscenico il film d'animazione di Michel Ocelet con le musiche di Youssou N'Dour.

Un villaggio africano è dominato dalla perfida strega Karabà che si appropria di uomini, ricchezze e risorse indispensabili come l'acqua. Tutti nutrono nei suoi confronti timore e sottomissione. Un giorno viene al mondo Kirikù, che nonostante le fattezze di bambino ha già chiara la propria missione, liberare il villaggio dalla schiavitù. Per compiere questa impresa, dovrà scontrarsi con i pregiudizi e l'individualismo degli adulti, affrontare pericolosi animali e vincere con astuzia gli ostacoli che gli si presentano. Grazie al percorso che renderà Kirikù un uomo, anche la strega Karabà subirà una trasformazione. Kirikù infatti la libererà dalla spina velenosa che la rendeva malvagia e l'amore trionferà sul male.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA