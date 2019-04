Federica Piccini

Arti e mestieri degli antichi romani per un salto indietro nel tempo di quasi duemila anni. L'Associazione culturale Suadela e Sardinia romana in collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica propone una rievocazione storica dedicata alle arti e ai mestieri per rivivere, in maniera pressoché reale, l'atmosfera che si respirava allora. Quella delle botteghe e delle dimore di Ostia. Con un focus sull'enogastronomia dell'età imperiale romana. Un percorso storico, attraverso la ricostruzione di botteghe e taberne, durante il quale si incontreranno alcune delle figure artigianali che operavano nella città romana. Come l'affrescatore, il mosaicista, l'orefice, il ceramista. E ancora il calzolaio, il cestaio, il tessitore, l'incisore lapideo, l'idraulico e il fabbro. Ma anche il medico, il vigile e l'armatore. Oppure personaggi più legati al tempo libero, come il pugile, la danzatrice e il musico. Non mancheranno ovviamente alcune delle figure legate alle taberne. A partire dall'oste, il fornaio e il pescivendolo. Nell'arco delle giornate, si svolgeranno alcune scene di vita, come la vendita degli schiavi, la liberazione di uno di loro e la distribuzione di grano. Tutte le rievocazioni avranno luogo negli ambienti che si affacciano sulla via di Diana, su via dei Balconi, su via dei Mulini e presso il Foro.

