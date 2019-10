Federica Piccini

Alice, Bianconiglio e il mondo sottosopra del nonsenso. Spetta a loro e agli altri fantastici personaggi nati dalla penna di Lewis Carroll inaugurare la nuova stagione del Vascello dei piccoli. In scena Alice nel paese delle meraviglie, a cura di Nomen Omen e La Fabbrica dell'attore, con musiche e canzoni originali composte da Michele Piersanti. Il tutto arricchito dall'uso delle maschere di cartapesta e dalla commistione di teatro d'attore e teatro di figura. Il cartellone prosegue con lo spettacolo-laboratorio Il mostro del Parco, sul tema del riciclo per realizzare burattini fai-da-te (7-8/12). Poi L'uomo calamita del Circo El Grito, tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali (12-15/12). Per le Feste lo spettacolo di burattini Un insolito Natale di Charles Dickens, un classico di tutti i tempi per compiere un viaggio nell'incredibile atmosfera natalizia. La nascita di Gianni Rodari verrà celebrata con lo spettacolo-laboratorio Se il nonno diventa un gatto. Raccontami una storia: ai bambini il compito di disegnare quanto hanno sentito lasciando libero sfogo alla fantasia e all'immaginazione (1-2 e 8-9/02/20). Infine Peter Pan (15-16/02), Pinocchio (21-22/03) e Nonna nonna, arriva Lupo! (28-29/03 e 4-5/04). Info e prenot.: 065898031 teatrovascello.it

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

