Fecondazione gratis nel Lazio

ROMA- Trattamenti gratuiti di fecondazione in vitro a 30 persone della regione Lazio. È quanto permette uno studio internazionale di 19 centri, ai quali partecipa anche il Centro di Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di Roma, diretto dal prof. Ermanno Greco. Si tratta di un programma in cui si vuole sperimentale l'efficacia e la sicurezza di una nuova gonadotropina ricombinante (follitropina delta) in 2 diversi tipi di stimolazione ormonale (protocollo lungo e protocollo corto). Il farmaco è già regolarmente presente sul mercato e utilizzato dai centri di Procreazione Medicalmente Assistita ma solo per un tipo di stimolazione ovarica (protocolo corto). Lo studio consiste nel valutare l'efficacia (in termini di ovociti recuperati) e la sicurezza del farmaco in questi due diversi protocolli di stimolazione ormonale ed è stato regolarmente approvato dal Comitato etico della ALS ROMA II, a cui afferisce la struttura romana. «Siamo molto orgogliosi di esser stati scelti tra i Centri europei sperimentatori- spiega il prof. Greco, Principal Investigator dello studio- Per la prima volta c'è la possibilità di offrire gratuitamente trattamenti di fecondazione in vitro a 30 pazienti della nostra regione almeno in una prima fase. E' possibile che lo studio possa essere esteso a un maggior numero di pazienti». La PMA gratuita nella regione Lazio è possibile solo in alcuni centri pubblici e in molti devono emigrare', per poter effettuare gratuitamente il trattamento. Nell'attesa che anche la regione Lazio possa convenzionare i centri privati come in Toscana e Lombardia, si tratta di è una piccola soddisfazione soprattutto per il riconoscimento della caratura scientifica del Centro di Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di Roma, che opera fin dal 1995 in questo settore con più di cinquemila bambini nati e numerosissimi studi internazionali pubblicati sulle riviste scientifiche più prestigiose come The Lancet e New England Journal of Medicine. Le pazienti per poter essere arruolate nello studio e quindi poter usufruire del trattamentodovranno presentare specifici criteri di inclusione. Info: segreteria@icsiroma.it 06 65975643/ 614.

leggocaperna@gmail.com

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA