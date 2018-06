Fece riaprire il processo Cucchi Il carabiniere: «Mi hanno trasferito»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con quasi due milioni di visualizzazioni in poche ore, la sua è già una vittoria o comunque un appello che difficilmente potrà non essere ascoltato. Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sul decesso di Stefano Cucchi, è apparso in un video postato su Fb con la sua divisa per denunciare il suo calvario da quando ha raccontato il pestaggio «ad opera dei miei colleghi» del giovane geometra.«Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di conseguenze - spiega - Faccio appello ai ministri Salvini e Di Maio e al presidente del Consiglio Conte: mi ascoltino». A dare la sua solidarietà e a parlare ancora di stima per Casamassima è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che chiede ai generali dell'Arma «se questo trasferimento sia così necessario». Con voce calma e ferma, il carabiniere spiega quanto gli sta accadendo: «Avevo manifestato le mie paure prima del processo del 15 maggio, paure che si sono concretizzate perché mi è stato notificato un trasferimento presso la scuola allievi ufficiali. Sarò allontanato e demansionato e andrò a lavorare a scuola dopo essere stato per 20 anni in strada. È scandaloso. Ho subito minacce, nessuno mi ha aiutato. Mi appello alle cariche dello Stato, ai ministri Salvini e Di Maio e al presidente del Consiglio Conte: è giusto che una persona onesta debba subire questo trattamento? Mi stanno distruggendo. Se non mi verranno date delle spiegazioni - annuncia - sarò costretto ad andare in Procura e a denunciare quello che sta succedendo perché il processo Cucchi è ancora aperto e può esser compromesso». In serata l'Arma ha fatto sapere che il trasferimento è stato motivato da un disagio psicologico.