FEBBRE DA CR7

Timothy OrmezzanoTORINO - Le voci su un possibile sbarco imminente di Cristiano Ronaldo a Torino ieri si sprecavano, anche se lui era a Ibiza. Le ultime lo vogliono in città tra domani e sabato, mentre ieri sera il suo agente Jorge Mendes sarebbe stato avvistato in sede bianconera. Chissà. «CR7 alla Juve? Sarebbe fantastico avere al nostro fianco uno dei più forti calciatori del mondo», confessa Matuidi.La trattativa è ben avviata ma non ancora conclusa, come invece assicurano dalla Spagna e dal Portogallo, dove confermano che il megacampione avrebbe trovato una megavilla a Torino in cui parcheggiare le sue 22 fuoriserie.Le cifre sono più da Manchester United, il principale concorrente dei bianconeri e dello stesso Real, visto che per Barcellona, Atletico e Psg la famosa clausola da un miliardo di euro varrebbe eccome. Operazione da 340 milioni tra cartellino (100 milioni) e soprattutto ingaggio (240 lordi, 120 netti in quattro anni), che coinvolgerebbe anche due colossi come FCA e Adidas.Il fuoriclasse portoghese, che non ha mai unito la sua immagine a nessun brand automobilistico, è uomo-immagine della Nike. Un problema, sì, ma fino a un certo punto: il marchio delle tre strisce che regna in casa Juve potrebbe fare comunque jackpot tramite la vendita di quelle maglie numero 7 che qualche tifoso ha già cominciato a chiedere negli store bianconeri. Il tutto, sperando che il +30% di aumento medio sugli abbonamenti per lo Stadium possa aiutare a finanziare il colpaccio.La Juve lavora a testa bassa, dribblando le luci della ribalta mediatica. Ieri l'ad Marotta ha risposto prima con un sorrisino e poi con un «non parlo» ai cronisti che lo incalzavano.Insomma, nessuna smentita. Mentre la quota del passaggio di CR7 alla Juve crolla (per Agipronews è dato a 1,75, più probabile della permanenza a Madrid, a 2,25), il club fa di conto, portando avanti il suo studio di fattibilità, in attesa del prossimo incontro con l'agente Jorge Mendes. Lui, intanto, lavora ai fianchi quel Real che avrebbe pareggiato l'offerta di ingaggio dei bianconeri, intanto che, per ora, smentisce di aver trovato il sostituto in Mbappè o Neymar.A Torino invece Cristiano andrebbe a sostituire Higuain, per il quale ieri la Signora ha raggiunto un accordo di massima con il Chelsea per 60 milioni. C'è però un ostacolo da superare, perché i Blues erano convinti di cedere Morata ai bianconeri per una cifra simile, se non superiore. Ma dentro e intorno alla Juve, per l'attacco, il nome forte è uno e soltanto uno: Cristiano Ronaldo.riproduzione riservata ®