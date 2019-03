Fca porta 5 miliardi e nuovi modelli

James Perugia

Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane di Fca è confermato. Parola dell'ad Mike Manley, che ha parlato con la stampa al Salone di Ginevra. Sui piani futuri della società e le possibili nuove alleanze il successore di Marchionne ha spiegato che «il futuro di Fca è indipendente, ma aperto a valutare opportunità».

Manley ha anche chiarito un punto importante: «Maserati non è in vendita, è uno dei nostri brand, con un incredibile futuro». Negli ultimi tempi c'erano state voci su un possibile interessamento dei cinesi di Geely per il marchio di lusso del gruppo. L'ad di Fca ha parlato anche di importanti novità a livello industriale: «Stiamo sviluppando da soli la nostra piattaforma per l'elettrico. In futuro perché no? Valuteremo eventuali collaborazioni».

Di sicuro è avviata una partnership con Bmw per lo sviluppo della vettura a guida autonoma, mentre Fca annuncia un impegno in Cina.

Entro la fine del 2019 il gruppo inizierà a Melfi la produzione delle Jeep Renegade eCompass ibride, presentate ieri a Ginevra. «All'inizio del 2020 arriverà anche la 500. Abbiamo un piano chiaro, dobbiamo elettrificare la maggior parte delle nostre linee, gli investimenti annunciati servono a questo». A Melfi sono già in produzione le altre Renegade e la 500X. La presentazione del primo Suv compatto Alfa Romeo Tonale, inoltre, fa capire che il nuovo modello si posizionerà sotto la Stelvio. Il concept porta in dote un'altra novità importante per Alfa Romeo: la tecnologia ibrida plug-in, di cui però non sono state fornite ulteriori specifiche tecniche. La versione di serie dovrebbe entrare in produzione a Pomigliano entro il 2020.

I sindacati contano sullo sviluppo delle nuove vetture e sul mantenimento dell'occupazione in Italia: «In questi mesi avevamo avuto delle preoccupazioni dopo la tassa sulle auto e alcune conferme importanti su parte degli altri investimenti: il lancio della 500 elettrica a Mirafiori, la nuova Maserati Alfieri Modena, le versioni ibride su Renegade, i primi investimenti sulle strutture di Pomigliano. Oggi tutte le preoccupazioni sugli investimenti vengono rimosse», dice Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim.

