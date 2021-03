Favori e regali in cambio di permessi all'aeroporto

Favori e regalie a un dirigente Enac in cambio di permessi. È scattata all'alba di ieri la seconda fase dell'inchiesta - partita nel 2019 - che ora ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di altre 11 persone, tra cui il funzionario dell'Ente nazionale per l'aviazione civile Mario Mancino, già finito in manette l'anno scorso. L'uomo, secondo quanto contestato dalla procura di Civitavecchia, avrebbe favorito alcuni imprenditori che, grazie a tangenti e favori, ricevevano permessi dal dirigente per poter andare avanti con le loro attività dentro l'aeroporto di Fiumicino. Agevolazioni che Mancino concedeva senza subìre controlli e verifiche.

Le indagini, svolte dalla polizia frontiera grazie a sofisticate microspie e telecamere inpiazzate in alcuni i uffici dello scalo romano, hanno inchiodato anche due avvocati capitolini che volevano esportare clandestinamente all'estero denaro contante ricevuto dai loro assistiti, eludendo la dogana.

Nel 2019, invece, gli arresti furono cinque: vennero coinvolti anche alcuni business man che trasportavano rifiuti radioattivi all'estero.(E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA