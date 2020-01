Favola Spagnolo: dopo il Real Madrid ecco la Nazionale

Fabrizio Fabbri

ROMA - Brindisino di nascita, romano di adozione per essersi formato e svezzato alla Stella Azzurra, il laboratorio di campioni che dalla capitale continua a spedire campioni a ogni latitudine. È stato così anche per Matteo Spagnolo, classe 2003 volato un paio di stagioni fa a Madrid, per andare a rinfoltire la cantera dei giovani fuoriclasse del Real e inserito nella lista dei 24 azzurri messi sotto la lente di ingrandimento da Meo Sacchetti, CT della nazionale italiana, in vista della prima sfida delle inutili qualificazioni per Euro 2021, a cui gli azzurri partecipano di diritto perché l'Italia è uno dei paesi organizzatori. Prima sfida contro la Russia il 20 febbraio al PalaBarbuto di Napoli. In corso d'opera la lista sarà sfoltita a 16 giocatori che prenderanno parte al vero e proprio raduno. Ma Roma non sarà presente solo con l'adottivo regista che gravita già nell'orbita della prima squadra madrilena allenata da Pablo Laso. Due romani de Roma sono nei 24. Si tratta di Luca Campogrande, guardia del 1996 in forza a Brindisi, cresciuto tra le sapienti mani di Roberto Castellano. E Matteo Tambone, play di Varese, nato cestisticamente al Vigna Pia, quartiere Portuense.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA