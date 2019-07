Favino: «Le trasformazioni sul set? Mi aiutano a conoscermi meglio»

TAORMINA - Con un Nastro d'Argento appena conquistato, incensato dalla critica per la sua interpretazione di Tommaso Buscetta ne Il traditore e in attesa della rivelazione del suo Craxi in Hammamet di Gianni Amelio, ieri Pierfrancesco Favino si è preso gli applausi del pubblico del 65. Taormina Film Fest, dove ha tenuto un'affollata masterclass. Esattamente nella stessa sala in cui, nel 1991, concludeva il suo percorso in Accademia insieme a Luigi Lo Cascio, Alessio Boni e Fabrizio Gifuni con un lavoro su Amleto. «Fu una grande emozione - ha ricordato l'attore, rivolgendosi anche Marco Bellocchio, seduto in prima fila - Avevo già lavorato con Marco ne Il principe di Homburg, ma ero molto cane e mi tagliò. Fece bene, perché sul set sfogai tutta la teatralità di un giovane attore fresco di studi».

Quasi 30 anni dopo, Favino è ai massimi livelli del suo mestiere. «Spero che l'apice, però, debba ancora arrivare. Oggi sono felice di dove sono, le cose che faccio mi somigliano, non devo più fare lo sforzo di somigliare io a loro». Della sua trasformazione nel segretario del Partito Socialista, l'attore non vuol dire nulla - «È bene che sia Amelio il primo a parlarne» - ma ragiona volentieri sul concetto di imitazione: «È il primo istinto del bambino che vuol conoscere il mondo. Per me la mimesi è molto importante, è la conoscenza di me stesso attraverso l'oblio di me stesso. L'identità non mi ha mai interessato, soprattutto se si immagina che sia una sola». Tra le tante identità di Favino c'è stata anche quella di cameriere e buttafuori: «Non è stato sempre tutto rose e fiori - ha raccontato - ho iniziato nel 92 ma probabilmente avete imparato a conoscermi dal 2005 in poi. Nei primi tempi mi sosteneva la passione, il dover dimostrare a mio padre che avevo fatto la scelta giusta con questo mestiere è stata a lungo la mia benzina». (M. Gre.)

