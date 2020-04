Fausto Moretti

La permanenza forzata nel nostro domicilio, causata dalla epidemia Covid, ci ha arricchito di una nuova conoscenza, perlopiù inaspettata. I nostri vicini.

TRASPARENTI. Giustamente attenti alla gestione della privacy, ai droni spioni e alle aziende che custodiscono i nostri gusti e le nostre abitudini, senza volerlo ci siamo messi in piazza da soli. Rigidissimi nel verificare su quali quadratini apporre la X quando firmiamo le regole di un contratto e la possibilità di essere contattati da inesauribili mailing list, di colpo siamo diventati trasparenti. Famiglie fino a poco fa semi-sconosciute, voci mai ascoltate e difficilmente riconducibili a volti più o meno noti, sono diventate la Radio Londra dell'isolato.

IL PALAZZO DI FRONTE. Da settimane le mie mattine in terrazzo sono allietate dal quarto piano del palazzo di fronte, di cui ormai conosco praticamente tutto (almeno da un punto di vista professionale). Lui, avvocato, si diletta in conferenze al telefonino in viva voce, senza nascondere alcun dettaglio compresi nomi, cognomi e ricorsi dei suoi assistiti. La moglie, commercialista, ha invece il buon gusto di parlare con le cuffiette ma tanto basta: c'è chi evade, chi la implora di fare il nero, chi realmente non riesce più ad arrivare a fine mese. La signora in questo caso non ne parla con i clienti ma con le amiche. Così come con le amiche parla la signora del primo piano (quella con il cane nero, tanto per capirci), lamentando l'eccessiva performance del marito, in piena opposizione con il signore che intervalla le proprie grasse risate con la frase ormai diventata simbolo nel quartiere «non se batte un chiodo». Ragazze gelosissime del proprio profilo Instagram, nascosto ai genitori e a tutti i parenti, piangono a dirotto in balcone perché il fidanzato non le chiama da 2 giorni o perché manca l'amica del cuore, aprendo a tutti lo scrigno dei sentimenti. Gli anziani hanno ripreso a parlarsi dal balcone di fronte come si faceva nell'Italia del dopo guerra e perfino le consegne a domicilio con esclamazioni di gioia sono diventate rivelatrici dei gusti delle famiglie. Nel frattempo la coppia al di la della strada continua a litigare, incurante di qualunque giudizio.

OFFESE E RICATTI. Nel silenzio di questi giorni offese e ricatti economici sono diventati patrimonio di tutti. Oltre ogni ragionevole considerazione le voci si amplificano senza trovare più l'ostacolo cui siamo abituati dalla nascita del traffico e dei rumori della città. La nostra quarantena va avanti in questo vortice di sentimenti, voci, urla, disgrazie e gusti sessuali. Più tardi accendiamo il pc ed iscriviamoci sul sito che parla delle ultime notizie. E attenti alla privacy, mi raccomando...

