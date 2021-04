«Fatta giustizia Manenti uccise mio padre carabiniere»

«Finalmente giustizia è fatta. Questa è la prima cosa che ci sentiamo di dire». È il commento di Monica Gurrieri, figlia dell'appuntato dei carabiniere Giuseppe Gurrieri, ucciso nel 1979 da Narciso Manenti (nella foto), che per l'omicidio deve scontare l'ergastolo. La moglie e i due figli di Gurrieri abitano a Brescia. «Io avevo 9 anni, e mio fratello di 14 aveva visto dal vivo l'omicidio di mio padre» ha raccontato la figlia dell'appuntato. «Ho avuto la notizia dell'arresto da parte di un ex collega di mio padre, mi ha chiamata in lacrime dicendomi ce l'abbiamo fatta». L'appuntato era stato ucciso da Manenti, che faceva parte dei Nuclei armati per il contropotere territoriale, per ritorsione: aveva sventato il sequestro del medico bergamasco Piersandro Gualteroni.

