Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini. Un fine settimana da ricordare, per lo storico ospedale romano, che ha assistito 36 mamme nel dare alla luce i loro bambini. Il Fatebenefratelli ha una media di 3200 parti l'anno, vale a dire circa 9 al giorno. Quindi il dato, nel fine settimana, si è più che triplicato. «Ma la media, nel nostro campo, solo matematica spiega Antonio Ragusa, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia scelgono i bambini quando nascere. Ci sono giorni che ne viene alla luce solo uno e giorni che ne arriva una dozzina. La nostra è l'isola più piccola al mondo e quella a più alta densità abitativa».

Al Fatebenefratelli, oltre all'exploit dell'ultimo fine settimana, non sono mai calate le nascite, neanche in pandemia quando l'Italia registrava un calo dell'8%. «I 36 neonati continua il dottore Ragusa stanno tutti bene così come le loro mamme: 14 sono già in uscita, ci sono nuovi bimbi da far nascere». (L. Loi.)

