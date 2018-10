FATALE L'ETICHETTA SULLE ALLERGIE

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incubo etichette sbagliate nel Regno Unito. Una seconda cliente della popolare catena britannica di fast food Pret a Manger sembra sia morta nei mesi scorsi a causa di un'allergia fulminante innescata dall'ingestione d'un sandwich dall'etichetta lacunosa. A rivelarlo è stata la stessa azienda, svelando l'avvio di indagini sul decesso a fine 2017 di una donna di 42 anni, Celia Marsh, residente a Melksham, nella contea inglese del Wiltshire. La cliente si è sentita male dopo aver consumato un panino (sulla carta indicato come super vegetariano) e uno yogurt garantito come privo di lattosio ma forse contenente proteine di origine casearia non rilevate nelle avvertenze. Insomma, le indicazioni sull'etichetta non corrispondevano al reale contenuto del prodotto consumato, con il risultato che soggetti allergici potrebbero aver ingerito gli alimenti senza problemi. Un inganno mortale.