FAST & FOURIUS SUL GRA

Ida Di GraziaUn inseguimento da film. Con sorpassi, speronamenti, incidenti e paura. Tanta paura, ieri mattina, tra gli automobilisti che si trovavano sul Grande Raccordo Anulare e che hanno assistito ad un inseguimento da film tra una Mazda e la polizia.Intorno alle 10.30 allo svincolo per Anagnina quattro ragazzi, tra i 20 e 25 anni, si sono lanciati a folle velocita sulla carreggiata esterna per fuggire alle forze dell'ordine, speronando diverse auto e terrorizzando tutti.Tutto è nato intorno alle 10, dopo la segnalazione, attraverso una chiamata al 112, di un tentato furto in un appartamento in via dei Palosci 16, a Tor Vergata, avvenuto poco prima. Il proprietario che li ha colti sul fatto, non solo è riuscito a mettere in fuga i quattro ragazzi, ha avuto anche modo di leggere la targa del veicolo e avvisare la Polizia che ha intercettato e inseguito la Mazda. Il veicolo è poi risultato essere rubato. Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine alcune volanti hanno provato ad intimare l'alt, invano.Ne è nato così un inseguimento alla Fast and furious che è durato circa mezzora. Una folle corsa tra le macchine che ha provocato incidenti ed ha coinvolto circa nove auto, tra cui anche una volante della polizia che è stata letteralmente speronata. Nelle auto tamponate si trovavano a bordo anche 5 bambini, per fortuna rimasti illesi. Nessun ferito neanche negli altri veicoli, per gli automobilisti solo tanta paura. La corsa è finita all'altezza dell'uscita Anagnina, dove i quattro sono stati fermati dagli agenti del reparto volanti e commissariato Tuscolano. Traffico inevitabilmente in tilt sul Grande Raccordo anulare. La coda è arrivata fino allo svincolo sulla Pontina creando numerosi disagi alle centinaia di automobilisti che non vedevano l'ora di godersi, magari andando al mare, lo splendido sole che questo ottobre romano ci sta regalando. Dalla questura non filtrano conferme sull'identità dei malviventi, ma dovrebbe trattarsi di ragazzi di nazionalità rom.riproduzione riservata ®