Farnesina, Augusto, Plauto: riprendono le occupazioni

Lorena Loiacono

Parte una nuova ondata di occupazioni a Roma, con gli studenti che tornano alla carica in vista dello sciopero del 16 dicembre.

Ma riprendono anche le tensioni con le forze dell'ordine: ieri, fuori da un liceo di Spinaceto, è intervenuta la polizia in uno scontro acceso con i manifestanti. Nella mattinata sono stati occuparti il liceo Farnesina e l' Augusto.

PIÙ DI 30. I due istituti vanno così ad aggiungersi alla lunga lista delle Superiori finite nelle mani degli studenti da ottobre ad oggi, oltre una trentina. Al Farnesina è stato occupata solo la sede centrale, in via dei Giuochi Istmici, ma gli occupanti ha assicurato di voler avviare picchetti anche nelle succursali: «La didattica non è garantita - spiegano faremo i corsi in Centrale e tutti potranno partecipare, anche dalle altre sedi del Farnesina». Quindi sorvegliate speciali saranno anche le sedi di via Gosio, via Serra e di via dei Robilant.

RIVENDICAZIONI Intanto al liceo classico Augusto di via Appia una parte dei ragazzi è entrata per occupare contro «gli scaglionamenti orari e il sistema scolastico che non funziona», ma una parte è rimasta a casa. «Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo spiegano gli occupanti - in un momento così delicato».

CONCITAZIONE. Al Plauto di Spinaceto, invece, la tensione è salita alle stelle per un intervento delle forze dell'ordine davanti al cancello della scuola. Gli studenti sono stati fermati dagli agenti e un ragazzo, visibile in un video che ha fatto il giro del web, è stato strattonato e preso per il collo da un poliziotto mentre qualcuno gridava così gli spezzi il braccio. Dalle ricostruzioni in corso è emerso che il giovane è un esterno alla scuola (come un'altra ragazza, poi identificata). Nella concitazione, anche un agente sarebbe stato spintonato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

