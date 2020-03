«Farmaco efficace, avremo meno pazienti in terapia intensiva»

Mario Fabbroni

Vincenzo Montesarchio, Direttore di Oncologia presso l'Azienda Ospedali dei Colli di Napoli: il Tocilizumab, farmaco per l'artrite reumatoide, è una fondata realtà contro il Coronavirus?

«Stiamo lottando contro il tempo per avviare il Protocollo nazionale, cioè uno studio ben articolato sui casi clinici trattati con questo farmaco».

Cosa vuol dire?

«A Napoli, insieme al collega Paolo Ascierto, che è un luminare in immunologia dell'Istituto Pascale, abbiamo trattato 6 pazienti affetti da Coronavirus e intubati: per farlo c'è stata l'autorizzazione della Direzione sanitaria perché il Tocilizumab, appunto, si usa solo per la cura dell'artrite reumatoide».

Il Protocollo nazionale offre invece uno studio più ampio anche per il Covid-19?

«Esatto. Credo che in una settimana l'Aifa autorizzerà lo studio clinico su un centinaio di pazienti».

Ma solo a Napoli state somministrando il farmaco?

«No. Abbiamo colleghi medici che stanno già trattando pazienti in terapia intensiva che si trovano a Milano, Bergamo, in Veneto, a Fano. In queata fase puntiamo ad allargare i promotori della ricerca».

Possiamo spiegare a cosa serve il Tocilizumab nella terapia anti Coronavirus?

«Il Covid-19 attacca i polmoni, provocando una cascata infiammatoria che porta alla polmonite interstiziale. Viene prodotta una gran quantità di interleuchina 6: ebbene, il Tocilizumab interviene proprio sulla interleuchina 6. Quindi, se noi blocchiamo i macrofagi produttori della interleuchina 6, allora riduciamo anche il rischio di una polmonite aggressiva».

Sta dicendo che se la somministrazione del Tocilizumab avviene in tempo, potremmo limitare l'accesso dei pazienti infetti alle terapie intensive?

«Questo il nostro obiettivo. Va chiarito che il paziente colpito da Covid-19 continua a fare la terapia anti-virale oltre a prendere Tocilizumab».

Cosa vuole aggiungere?

«Ringrazio gli infettivologi e i rianimatori, stanno facendo un grande sforzo. E agli italiani dico: andate a donare sangue, negli ospedali scarseggia».

