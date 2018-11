Farmaci in associazione contro la cheratosi attinica

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un trattamento topico (cioè direttamente sulla zona malata) ed efficace per le lesioni e per il trattamento locale della cheratosi attinica e delle lesioni ipercheratosiche di gradi I e II. È l'associazione 5-fluorouracile 0,5% / acido salicilico 10%, applicata una volta al giorno, lanciata in Italia da Almirall, che consente di trattare fino a dieci lesioni singole contemporaneamente. Il trattamento viene effettuato fino alla scomparsa della lesione, la durata massima consentita è di 12 settimane. La decisione fa seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre 2018 come aggiornamento della Nota 95 dell'AIFA.«Sono disponibili diversi approcci terapeutici ma non sono sempre appropriati per tutti i pazienti- spiega il professor Giuseppe Argenziano, Clinica Dermatologica, Seconda Università di Napoli - Questa associazione è un'opzione di trattamento più efficace per gli esiti istologici, la clearance completa delle lesioni, il ridotto tasso di recidive e il buon profilo di tollerabilità».(A.Cap.)riproduzione riservata ®