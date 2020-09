Farmaci equivalenti bene al Nord

TORINO- I farmaci equivalenti hanno stesso principio attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), e sono dal punto di vista terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi che vanno dal 20% a oltre il 50%. In Italia però uso è ancora basso rispetto ai medicinali di marca: dall'analisi per area geografica, nei primi 9 mesi 2019 si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Di queste differenze si è parlato in un webinar, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e il contributo incondizionato di Teva. «Ogni giorno in farmacia diamo informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sono sicuri e affidabili- afferma Marco Cossolo, presidente di Federfarma- L'impegno delle oltre 19mila farmacie italiane nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente rientra nella loro vocazione di presidi territoriali di prossimità».

(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA