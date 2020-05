Farmaci a casa: Pfizer in campo con l'home delivery

ROMA - Grazie all'Home Delivery, il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci di Pfizer, i pazienti affetti da tumori, emofilia e malattie reumatiche e infiammatorie possono ricevere a casa le terapie. «Aiutare è una nostra responsabilità e stiamo concentrando gli sforzi per dare una risposta concreta alla pandemia - dichiara Päivi Kerkola, Amministratore Delegato di Pfizer Italia - In tutto il mondo siamo in prima linea, per sostenere senza tregua le attività di soccorso nelle aree più esposte. Il contributo migliore per affrontare il COVID-19 è mettere a disposizione le nostre risorse e il nostro know-how, per fornire in tempi rapidi le terapie necessarie ai pazienti già in cura».

L'impegno dell'azienda è rivolto anche ai servizi farmaceutici ospedalieri, che devono continuare a gestire questo bisogno primario dei pazienti, mentre gran parte delle energie sono concentrate per affrontare il coronavirus. L'Home Delivery è un beneficio per pazienti e familiari nel ridurre il rischio infettivo e lo stress, mantenendo la continuità terapeutica; per gli ospedali diminuisce gli accessi e ottimizza il processo di consegna del farmaco.

Mercoledì 20 Maggio 2020

