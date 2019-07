«Faremo lezione seduti per terra»

Costa caro, nelle scuole, avere una sedia su cui sedersi: da settembre infatti gli studenti, se vorranno stare seduti, dovranno rinunciare al computer o alla carta igienica. I presidi sono pronti a mettere in campo forme di protesta fin dai primi giorni di settembre se i problemi non verranno risolti. «Come si può fare didattica nelle scuole senza arredi a sufficienza o, in caso di necessità, senza possibilità di sostituzione di forniture usurate? I dirigenti scolastici - spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio - faranno stare in piedi gli studenti per mancanza di sedie e banchi? Questo non succede perché gli stessi dirigenti si fanno carico di procedere ad acquisti di necessità primaria attraverso i già limitati fondi che vengono assegnati alle scuole dallo Stato. Significa che un preside, per acquistare banchi e sedie, è costretto a ridurre le spese per altre finalità, come potrebbe ad esempio essere l'implementazione di attrezzature multimediali: per far sedere gli studenti, quindi, non si possono comprare i pc». L'Anp di Roma è pronta a protestare: «Penso a classi delle superiori che all'inizio dell'anno fanno lezioni seduti per terra».(L. Loi.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

