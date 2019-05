Farage a valanga sul voto europeo

Valanga anti-europeista. Almeno a credere alla rilevazione condotta dall'istituto Opinum per conto dell'Observer, il domenicale del progressista Guardian, si annuncia un boom per il nuovo partito di Nigel Farage, Brexit Party, in vista delle Europee del 23 maggio. Numeri che gettano nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - destando panico pure a Bruxelles. Venuta alla luce un paio di mesi fa con la pretesa post-ideologica di aggirare la tradizionale divisione destra-sinistra, l'ultima creazione dell'euroscetticismo d'oltremanica avrebbe uno strabiliante 34% di consensi: addirittura più di Labour e Tory messi insieme. Un voto cui a rigor di logica il Regno Unito non avrebbe dovuto partecipare, a tre anni dal referendum che nel 2016 decretò l'uscita dall'Ue, ma che la mancata ratifica finora del divorzio a Westminster rende inevitabile. I laburisti scendono al 21%, tre punti in meno di 5 anni fa, mentre fa impressione il tracollo all'11% del Partito Conservatore, più che dimezzato rispetto al 2014 e scavalcato persino dai Liberaldemocratici, attualmente gli europeisti più bellicosi.

Lunedì 13 Maggio 2019

