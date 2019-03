FAR WEST ROMA

Emilio Orlando

Far West nella capitale in mezzo ai passanti. Pistola alla mano tenta di rapinare un maxi scooter ma il proprietario reagisce. Nella colluttazione con il malvivente parte un colpo che lo ferisce al collo. Panico nel quartiere Cinecittà e bandito in fuga, dopo che il malintenzionato ha ferito un 52enne, Franco Felici, subito soccorso e ricoverato al l'ospedale Madre Giuseppina Vannini.

Accade tutto in una manciata di minuti, poco prima di mezzogiorno, quando un uomo sui trent'anni si avvicina al distributore Q8 di via Santa Maria del Buon Consiglio 30. Uno scooterista sta facendo il pieno al suo Yamaha T-Max quando il bandito si avvicina. «Molla le chiavi della moto e allontanati o ti ammazzo come un cane», le parole del rapinatore. Nonostante l'arma puntata contro, l'uomo si getta sull'aggressore. Mentre la gente di passaggio urlava presa dal panico, i due se le danno di santa ragione. Improvvisamente la rivoltella, con il colpo in canna, fa fuoco mentre l'uomo è a terra e lo colpisce. Il proiettile sfiora di striscio il collo della vittima. Il rapinatore, a quel punto, molla la presa e si precipita verso la strada. Inizia un inseguimento al cardiopalma per la città.

Qualcuno chiama il 112. Il rapinatore blocca un'auto in corsa, una Volkswagen Up di una scuola guida, e punta contro istruttore e allievo un revolver e grida ai due, che obbediscono: «Scendete o sparo».

L'uomo si mette al volante e si da ancora una volta alla fuga. Le volanti della polizia arrivano in zona, provano a intercettare il fuggiasco per più di mezz'ora. Via Casilina, via Palmiro Togliatti, poi ancora più in là verso Tor Bella Monaca. Gli agenti lo hanno quasi raggiunto, quando trovano l'utilitaria abbandonata nella borgata romana, tra i palazzoni di via dell'Archeologia e il Raccordo Anulare. Del malvivente, però, nessuna traccia. Il mezzo rapinato utilizzato per la fuga è nelle mani della polizia scientifica per i rilievi. Gli inquirenti sperano di trovare le impronte digitali o altri reperti in grado di identificare il rapinatore. Il ferito, intanto, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni, secondo un primo bollettino medico, non destano preoccupazioni.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA