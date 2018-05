FAR WEST CASILINO

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaSi torna a sparare a Roma. Sabato, in pieno pomeriggio, poco dopo le 16.30, un giovane di 26 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava in auto. A bordo della sua vettura stava percorrendo via Arzachena, a Rocca Cencia (in zona Casilina), quando è stato affiancato da un'altra auto e ferito da un proiettile esploso da una persona, al momento non identificata.Soccorso in strada da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico Casilino in codice rosso: ha riportato una ferita alla gamba, ma le sue condizioni non sono tuttavia gravi. La vittima è un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine; interrogato, non ha fornito elementi utili ad individuare il responsabile del ferimento.Ad indagare gli agenti del commissariato Casilino che stanno provando a raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile degli spari. Non si esclude la pista del regolamento di conti, forse per un debito non pagato. Il modus operandi dell'aggressore, infatti, nel gergo della mala è chiaramente inteso a sgarri legati al mancato pagamento. Gli investigatori stanno analizzando i tabulati telefonici del ragazzo per cercare di capire gli ultimi contatti e magari arrivare al colpevole. Ma la vicenda di via Arzachena riporta in auge un periodo orribile per la Capitale: quello a cavallo tra il 2009 e il 2014, quando a Roma si registrava un gambizzato al giorno. In ballo c'era la spartizione del territorio legato ai clan dello spaccio di droga.Una guerra terminata grazie alle ripetute operazioni di polizia e carabinieri. In particolare i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma e gli agenti della Squadra Mobile della Questura diedero esecuzione a un'ordinanza della Dda nei confronti di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di tre omicidi e tre gambizzazioni, commessi a Roma e provincia nel 2013 e nel 2014. In carcere finirono gli autori dell'omicidio di Federico Di Meo, assassinato con 5 colpi d'arma da fuoco alla testa e al torace, in un agguato in strada messo a segno alle 11.45 circa del 24 settembre 2013 a Velletri; di quello di Sesto Corvini, assassinato con cinque colpi d'arma da fuoco mentre si trovava alla guida del suo furgone, agguato commesso alle 8.10 circa del 9 ottobre 2013, a Casalpalocco; dell'omicidio di Roberto Musci, assassinato con cinque colpi d'arma da fuoco al capo, alle 11.15 circa del 23 gennaio 2014 a Casalotti.Ora la caccia sembra debba ricominciare e proprio dal quadrante, quello del Casilino, più rovente per la malavita.riproduzione riservata ®