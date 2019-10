FAR WEST CAPITALE

Flavia Scicchitano

Rapina finita in tragedia Roma, dove ieri mattina Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile mentre cercava di difendere la sua fidanzata da due rapinatori. L'aggressione si consuma mercoledì sera. Alle 23.20 Luca e la fidanzata, Anastasia Kylemnyk, babysitter di 25 anni, si trovano fuori dal pub John Cabot di via Teodoro Mommsen, in zona Colli Albani, periferia della capitale. Ora è caccia a due italiani. Secondo un testimone i banditi avevano un accento romano.

Sono appena usciti dal locale, dove si erano recati per bere una birra dopo una giornata di lavoro, quando vengono raggiunti dai due aggressori. A essere presa di mira è la ragazza: Anastasia viene strattonata da dietro, le viene intimato di consegnare la borsa e colpita con una mazza. A quel punto interviene Luca che, mentre il rapinatore si sta allontanando con il complice, cerca di fermarlo. Ne nasce una violenta colluttazione, culminata con l'esplosione di un colpo di pistola che raggiunge il 24enne alla testa ferendolo gravemente. Il proiettile avrebbe poi trapassato la vetrata del locale di fronte, affollato di clienti intenti a vedere la partita.

La pallottola, recuperata dai carabinieri sarà ora sottoposta a esami balistici. Immediata la fuga degli aggressori. Secondo la ricostruzione di Anastasia i due si sarebbero allontanati a bordo di una Smart lasciando Sacchi a terra tra le urla della compagna. Altri testimoni hanno invece raccontato che i due sarebbero fuggiti a piedi. A dare l'allarme è un tassista che si trova a passare in via Bartoloni nella zona.

Quando viene soccorso dagli operatori del 118 nella tarda serata, Luca appare subito in condizioni gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni, viene anche sottoposto ad intervento chirurgico. Nello stesso ospedale viene accompagnata anche la fidanzata per un contusione alla testa. Luca non ce l'ha fatta.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

