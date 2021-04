Fantomatici esami medici pre-vaccino a pagamento prima di farsi inoculare AstraZeneca in Puglia: scatta l'allarme truffa, dopo che alcuni laboratori privati avrebbero proposto dei test millantando un presunto supporto della Regione. A mettere in guardia è l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità, che ha avvertito «chiunque abbia avuto un'offerta a prezzi modici di eseguire esami diagnostici preventivi' che tali esami non hanno valore scientifico».

«Analogamente non va fatta alcuna terapia anticoagulante fai da te, che può essere molto pericolosa», ha aggiunto Lopalco in un post su Facebook. «Mi sento di deprecare questi comportamenti che non fanno altro che aumentare confusione e sfiducia nei confronti del vaccino».

(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

