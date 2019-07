Fantastiche avventure per giovani esploratori

Federica Piccini

Fantastiche avventure estive per giovani esploratori desiderosi di attraversare le ere geologiche, l'epoca delle grandi scoperte, mondi sommersi e ambienti estremi. Il campus del Museo di Zoologia propone quest'anno tre avvincenti, esplorazioni scientifiche. Con escursioni esterne. E inoltre E-Science giochi scientifici in inglese, per imparare la lingua attraverso attività naturalistiche e giochi di socializzazione. Ogni settimana, un tema differente. Esploratori della natura. Dalla savana alla foresta, attraverso la barriera corallina, il deserto e ghiacci polari. A caccia di impronte, tracce, pelli, ossa e scheletri per riconoscere e indagare la varietà di animali esistenti. A tu per tu con microscopici esseri viventi, grandiosi carnivori e spettacolari giganti dei mari. Esploratori del tempo. Avventuroso viaggio nel tempo, dal Big-Bang ad oggi attraverso le ere geologiche, le glaciazioni e le estinzioni di massa. Alla scoperta della Terra, dei suoi fenomeni naturali. Per ricostruire e rivivere gli avvenimenti del passato. Esploratori della scienza. Esperimenti, reazioni e fenomeni naturali. Questa missione condurrà gli scienziati in erba a giocare e sperimentare forze, equilibri ed elementi naturali, mescolando scienza, fantasia e divertimento.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

