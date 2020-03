Fantasia contro le paure e laboratori guidati su Fb

Federica Piccini

La libreria per bambini Ottimomassimo Stabile, a Trastevere, resta aperta - con le cautele e i contingentamenti previsti per Decreto - per aiutare genitori, nonni, bimbi a fronteggiare le lunghe ore da trascorrere a casa da scuola: «Noi libraie siamo a disposizione per consigliare storie da leggere o anche storie e avventure da ricreare a casa - spiega Deborah Soria - Magari storie a tema, per spiegare ai nostri figli la situazione che stiamo vivendo, con parole a misura di bambino. Perché la fantasia è un ottimo antidoto contro la paura e l'incertezza». E per chi proprio non ne vuole sapere di uscire di casa, ecco che sulla pagina fb di Ottimomassimo le libraie hanno postato il video dell'illustratrice Elena Baboni con i consigli per ricreare a casa un divertente laboratorio (età 3 a 6 anni), per realizzare un disegno coloratissimo partendo da tutte le cose rotonde che possiamo trovare intorno a noi.

Via L. Manara 16, lun. ore 16-19,30; mar.-sab. ore 10-19,30 0690215070

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA