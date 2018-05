FANTASIA AL GOVERNO

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Usare pecore o altri animali in funzione di tosaerba naturali nei parchi di Roma. Ad annunciare la nuova iniziativa del Campidoglio a 5 Stelle è stata l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari: «La sindaca Raggi anche di recente mi ha sollecitato all'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta alla Caffarella. Ma noi vorremmo estenderla ad altri parchi, anche alle grandi ville. Si fa anche in una grande città come Berlino».L'obiettivo è avviare la sperimentazione nelle grandi aree verdi di periferia. «Con cinquantamila pecore allevate, la Capitale può contare su un vero esercito di tosaerba naturali», ha sottolineato Coldiretti. Ma l'annuncio ha lasciato anche una scia di critiche e ironie con il Pd, in testa, che ha parlato di Roma ridotta a uno «zoo». (P.L.M.)