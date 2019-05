Fango, fuoco, acqua è la Legion Run, gara oltre ogni limite

Nella cornice dell'Ippodromo Militare 8° Reggimento Lancieri di Tor di Quinto, a pochi passi da Ponte Milvio, domani prenderà il via della quarta edizione della Legion Run, la prova ad ostacoli organizzata da Atleticom unica nel suo genere. Confermata la formula: una gara non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione. Quasi 2 mila gli iscritti, che dovranno andare oltre i propri limiti affrontando una sfida fisica e mentale unica. Infatti qui non conta il singolo ma la squadra, visto che la regola è che al traguardo dovranno arrivare tutti, nessuno escluso. Anche quest'anno verrà allestita un'Area Kids, dedicata esclusivamente ai bambini dai 4 agli 11 anni, con percorsi ad hoc. Tra le novità di questa edizione una bandana con un QR code, tramite cui dopo la gara sarà possibile acquistare tutte le proprie foto. (D. Pet.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

