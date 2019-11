FAN NUMERO UNO

Stefano D'Orazio (nella foto), componente storico dei Pooh e regista italiano, è un fan di Grease e del regista Saverio Marconi con cui ha collaborato tra cui Cercasi Cenerentola e Pinocchio. «Il segreto del successo planetario di Grease è quello di raccontare una storia che ci ha fatto sognare e che avremmo tutti voluto vivere, e non parlo solo di amore, ma proprio dell'atmosfera di gioia che si respirava negli anni '50. Un'alchimia incredibile che racconta una storia semplice con musiche pazzesche arrangiate in modo perfetto. Saverio ha avuto il coraggio di portare il musical in Italia, vent'anni fa, quando da noi c'erano le commedie musicali che sono tutt'altra cosa, ha puntato su un titolo forte ed ha avuto ragione. Il suo adattamento è considerato tra i tre più belli del mondo». Le musiche di Grease sono semplici e orecchiabili «è verò prosegue D'Orazio - ma tutt'altro che banali, ed è qui la loro forza. Esci dal teatro e le canti tutte. Se proprio devo sceglierne una direi Summer Nigtht». Tra i fan di Grease c'è anche Barbara D'Urso che ha ospitato spesso il cast nelle sue trasmissioni e che nel 1997 ha interpretato lei stessa Sandy in un programma con Teo Teocoli: Techetechetè, programma cult di Rai 1 lo ha riproposto quest'estate. (I. D. G.)

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

