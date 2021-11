FAMIGLIA NO VAX

Triestina incinta

grave in ospedale

Versa in condizioni critiche una 45enne incinta al sesto mese, no vax, risultata positiva al Covid e ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento di Verona, in pericolo di vita. Originaria di Trieste, la donna, insegnante, è stata trasferita in Veneto dall'ospedale di Cattinara, dove era stata trasportata la scorsa settimana in codice rosso. Non si era sottoposta al vaccino, come il resto della famiglia. E ora, oltre a lei, risultano ricoverati per Covid anche il marito e la madre, 38 e 68 anni. Le condizioni di quest'ultima ieri si sono aggravate e ora è in rianimazione.

IL MINISTRO TEDESCO

«A fine inverno

vaccinati o morti»

Quasi tutti i tedeschi «alla fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti». Così il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, ha rivolto un drammatico appello alla popolazione affinché si vaccini. «Con la variante Delta i non vaccinati con grande probabilità contrarranno il Covid», ha aggiunto Spahn.

L'AUSTRIA SI FERMA

Torna il lockdown

ma si può sciare

L'Austria da mezzanotte è in lockdown totale. Il Paese si ferma per la quarta volta dall'inizio della pandemia. Il 12 dicembre la vita sociale riprenderà per i vaccinati e guariti, mentre i non vaccinati dovranno restare a casa. I cittadini potranno comunque sciare, perché lo sci è ritenuta un'attività motoria, ma solo se vaccinati e guariti e con mascherina Ffp2 sugli impianti di risalita. Restano aperte anche le scuole.



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

